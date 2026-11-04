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Politică

Nava de croazieră ce și-a debarcat cu forța pasagerii ce plătiseră bilete pe viață a ieșit din nou pe mare

s Scris de sebastian jucan
Nava de croazieră ce și-a debarcat cu forța pasagerii ce plătiseră bilete pe viață a ieșit din nou pe mare
Aosom
După debarcarea a peste 200 de pasageri, care plătiseră zeci de mii de dolari pentru a locui la bordul navei timp de mai mulți ani sau chiar pentru rezidență permanentă, vasul de croazieră „Villa Vie Odyssey” a plecat miercuri dimineață devreme din Cambodgia, dezvăluie Reuters. Proprietarul navei, compania Villa Vie Residences cu sediul în Florida, …

Sursa: Hotnews

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