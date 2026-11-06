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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Nazare avertizează: România riscă un „cartonaș roșu” de la agențiile de rating. „Nu mai are nimeni răbdare cu România”

o Scris de oana antipa
Nazare avertizează: România riscă un „cartonaș roșu” de la agențiile de rating. „Nu mai are nimeni răbdare cu România”
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Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avertizat vineri, la Concordia Summit 2026, că România riscă o deteriorare a ratingului de țară dacă bugetul pentru 2027 nu va fi credibil. Oficialul a anunțat și eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) de anul viitor.

Sursa: Mediafax Ro

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