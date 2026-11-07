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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Ne luăm țara înapoi! El e românul care trăiește în Nepal din ajutoare sociale

t Scris de timesnewroman.ro
Ne luăm țara înapoi! El e românul care trăiește în Nepal din ajutoare sociale
Aosom
Un român stabilit de mai mulți ani în Nepal trăiește acum exclusiv din ajutoarele sociale încasate pentru el și copiii… The post Ne luăm țara înapoi! El e românul care trăiește în Nepal din ajutoare sociale appeared first on Times New Roman.

Sursa: Times New Roman Romania

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