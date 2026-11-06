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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Nea Mărin și-a dezvăluit cea mai mare frică. Nu banii sau celebritatea, ci un lucru la care nu vrea să se gândească

l Scris de laura dori
Nea Mărin și-a dezvăluit cea mai mare frică. Nu banii sau celebritatea, ci un lucru la care nu vrea să se gândească
Aosom
Nea Mărin a dezvăluit în emisiunea lui Cătălin Măruță care este cea mai mare teamă a sa, dar și ce regretă din perioada copilăriei.

Sursa: Click

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