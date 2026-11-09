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Politică

Negocieri de pace la Abu Dhabi. Reprezentanții UE nu intră în sală

c Scris de coralia frigea
Negocieri de pace la Abu Dhabi. Reprezentanții UE nu intră în sală
Aosom
Oficiali europeni vor merge săptămâna aceasta la Abu Dhabi, acolo unde au loc negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina. Ele vor fi mediate de oficiali ai SUA.

Sursa: Mediafax Ro

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