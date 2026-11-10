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Politică

Negocieri la Abu Dhabi: Europenii şi americanii afirmă angajamentul comun pentru o securitate europeană „puternică"

c Scris de cristian anton
Negocieri la Abu Dhabi: Europenii şi americanii afirmă angajamentul comun pentru o securitate europeană „puternică"
Aosom
Europenii şi americanii şi-au reafirmat marţi angajamentul pentru o securitate europeană „puternică" în momentul în care pacea va reveni în Ucraina, ţară a cărei „integritate teritorială" şi „suveranitate" trebuie garantate de orice acord viitor.

Sursa: Stirile Pro.tv

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