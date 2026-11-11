Negocieri la Abu Dhabi: Se cere un nou cadru care să includă Europa

Negocieri între Kiev şi Moscova, mediate de Washington, au început marţi, la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite (EAU), după luni de întrerupere, cu speranţa unor progrese către o soluţionare a Războiului din Ucraina şi, potrivit Statelor Unite, cu speranţa unui ”nou” cadru de securitate care să includă Europa.

Sursa: Stiri Pe Surse Citește mai departe la sursa originală ↗