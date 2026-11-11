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Politică

Negocieri la Abu Dhabi: Se cere un nou cadru care să includă Europa

g Scris de george traicu
Negocieri la Abu Dhabi: Se cere un nou cadru care să includă Europa
Aosom
Negocieri între Kiev şi Moscova, mediate de Washington, au început marţi, la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite (EAU), după luni de întrerupere, cu speranţa unor progrese către o soluţionare a Războiului din Ucraina şi, potrivit Statelor Unite, cu speranţa unui ”nou” cadru de securitate care să includă Europa.

Sursa: Stiri Pe Surse

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