Negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina sunt reluate marți, după 9 luni, la Abu Dhabi. Discuțiile vor fi mediate de SUA

Reprezentanții Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite vor începe marți negocierile de la Abu Dhabi pentru încheierea războiului, în cadrul primei întâlniri de acest fel din ultimele nouă luni. Discuțiile vor fi mediate de administrația Donald Trump, în timp ce mai multe state europene vor trimite reprezentanți pentru întâlniri separate cu delegația ucraineană, relatează AFP.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗