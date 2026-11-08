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Politică

Negocierile dintre SUA și Iran, blocate după înfrângerea republicanilor. Teheranul vorbește despre „șocul” alegerilor

v Scris de vlad dobrea
Negocierile dintre SUA și Iran, blocate după înfrângerea republicanilor. Teheranul vorbește despre „șocul” alegerilor
Aosom
Eforturile diplomatice intensificate recent pentru soluţionarea conflictului din Orientul Mijlociu sunt acum oprite în urma "şocului" provocat de înfrângerea republicanilor, a declarat duminică ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, potrivit AFP.

Sursa: Stirile Pro.tv

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