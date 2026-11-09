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Politică

Negocierile pentru oprirea războiului din Iran, blocate după înfrângerea lui Trump în alegeri. Teheranul pune condiții Washingtonului

m Scris de mădălina hodea
Negocierile pentru oprirea războiului din Iran, blocate după înfrângerea lui Trump în alegeri. Teheranul pune condiții Washingtonului
Aosom
Iranul anunță blocarea negocierilor de pace după alegerile din SUA. Teheranul îi cere lui Trump să accepte condițiile pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. The post Negocierile pentru oprirea războiului din Iran, blocate după înfrângerea lui Trump în alegeri. Teheranul pune condiții Washingtonului appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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