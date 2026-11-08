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Politică

Netanyahu, înlăturat de la putere! Preşedintele Israelului l-a desemnat pe Gadi Eisenkot să formeze guvernul

a Scris de andreea vlad
Netanyahu, înlăturat de la putere! Preşedintele Israelului l-a desemnat pe Gadi Eisenkot să formeze guvernul
Aosom
Schimbare de regim în Israel! Președintele Isaac Herzog îl desemnează pe rivalul lui Netanyahu să formeze noul guvern. Decizia ar putea pune capăt celor 15 ani cumulați de Benjamin Netanyahu la conducerea Israelului. Niciun partid nu a obținut o majoritate clară la alegerile din 27 octombrie. Șeful statului i-a încredințat sâmbătă lui Gadi Eisenkot, fost […]

Sursa: National - Ziarul National

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