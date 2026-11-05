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Politică

Netanyahu, la un pas de a pierde puterea în Israel. Rivalul său a obținut sprijinul majorității parlamentarilor

m Scris de maria miron
Netanyahu, la un pas de a pierde puterea în Israel. Rivalul său a obținut sprijinul majorității parlamentarilor
Aosom
Benjamin Netanyahu ar putea pierde conducerea guvernului israelian, după ce majoritatea parlamentarilor l-au susținut pe rivalul său, Gadi Eisenkot. Președintele Israelului va decide duminică pe cine desemnează să formeze noul guvern.

Sursa: Mediafax Ro

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