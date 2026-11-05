Nicolae Robu anunță pentru Gândul că va candida independent pentru un nou mandat de primar al Timișoarei, după ce șeful USR și-a pierdut mandatul: „Sper ca timișorenii să se fi lămurit că votul pentru Dominic Fritz a fost o eroare”

Profesorul universitar Nicolae Robu, edilul care a condus municipiul Timișoara în perioada iunie 2012 – octombrie 2020 și care s-a clasat pe locul al doilea la alegerile locale din 2020 și 2024, în spatele fostului primar Dominic Fritz, a confirmat joi, 5 noiembrie, în exclusivitate pentru Gândul, că va candida la alegerile parțiale care vor […]

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