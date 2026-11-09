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Politică

Nicolas Maduro a ajuns de nerescunoscut în pușcăria din Brooklyn: A început să se roage la zeii din mai multe religii

l Scris de lucian negrea, reporter
Nicolas Maduro a ajuns de nerescunoscut în pușcăria din Brooklyn: A început să se roage la zeii din mai multe religii
Aosom
Nicolás Maduro, își petrece o mare parte din timpul liber în închisoarea din Brooklyn citind Biblia, Coranul și lucrări de filosofie

Sursa: Stiri Pe Surse

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