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Politică

Nicoleta Pauliuc, către Ilie Bolojan: Riscaţi să duceţi PNL pe un drum în care dezbaterea e înlocuită cu ultimatumul. Nu mă intimidaţi

b Scris de bogdan galca
Nicoleta Pauliuc, către Ilie Bolojan: Riscaţi să duceţi PNL pe un drum în care dezbaterea e înlocuită cu ultimatumul. Nu mă intimidaţi
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Senatorul PNL, Nicoleta Pauliuc, a transmis, luni seară, că nu se lasă intimidată de ultimatumul dat de liderul formaţiunii, Ilie Bolojan, pe care-l acuză că înlocuieşte libertatea de opinie cu obedienţa, iar dezbaterea cu ultimatumul.

Sursa: Digi24

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