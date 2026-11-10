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Politică

Nicoleta Pauliuc, din tabăra puciștilor, trei mesaje pentru Bolojan după amenințările cu excluderea

s Scris de stefan lupu
Nicoleta Pauliuc, din tabăra puciștilor, trei mesaje pentru Bolojan după amenințările cu excluderea
Aosom
Nicoleta Pauliuc a respins public ultimatumul lansat de Ilie Bolojan. Liderul PNL a cerut retragerea proceselor din instanță în termen de zece zile sub sancțiunea excluderii. Parlamentarul a invocat dreptul constituțional la justiție pentru soluționarea conflictului. The post Nicoleta Pauliuc, din tabăra puciștilor, trei mesaje pentru Bolojan după amenințările cu excluderea appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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