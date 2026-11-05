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Politică

Niculescu anunță măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale și digitalizarea ANAF. Ce planuri are Guvernul pentru 2027

n Scris de narcis ghiurca
Niculescu anunță măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale și digitalizarea ANAF. Ce planuri are Guvernul pentru 2027
Aosom
Premierul Luca Niculescu a anunțat joi, 5 noiembrie, că Executivul va pune accent pe combaterea evaziunii fiscale, digitalizarea ANAF și reducerea cheltuielilor statului.

Sursa: Adevarul

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