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Politică

Niculescu: Primul lucru pe care trebuie să-l facă statul e să strângă lui însuşi cureaua. Noi taxe nu sunt ceva la care să ne gândim

l Scris de liviu cojan
Niculescu: Primul lucru pe care trebuie să-l facă statul e să strângă lui însuşi cureaua. Noi taxe nu sunt ceva la care să ne gândim
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Premierul Luca Niculescu afirmă că, înainte de a lua în calcul eventuale noi impozite şi taxe, statul trebuie „să strângă lui însuşi cureaua”, având în vedere ultimii doi ani care au fost foarte dificili pentru populaţie, relatează News.ro.

Sursa: Digi24

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