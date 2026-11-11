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Politică

Niculina Stelea, scrisoare oficială către agențiile internaționale de rating după declarațiile lui Nicușor Dan: ‘Să ne spună oficial dacă au cerut ca AUR să nu fie la guvernare’ (Amos News)

z Scris de ziar com copyright directway
Niculina Stelea, scrisoare oficială către agențiile internaționale de rating după declarațiile lui Nicușor Dan: ‘Să ne spună oficial dacă au cerut ca AUR să nu fie la guvernare’ (Amos News)
Aosom
Senatorul AUR, Niculina Stelea, a trimis miercuri, 11 noiembrie, o scrisoare oficială către cele (…)

Sursa: Ziar.com

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