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Politică

Nicușor Dan a epxplicat de ce PNL și USR nu puteau guverna fără PSD și ce ar fi însemnat alegerile anticipate

c Scris de cristina stancu
Nicușor Dan a epxplicat de ce PNL și USR nu puteau guverna fără PSD și ce ar fi însemnat alegerile anticipate
Aosom
Președintele Nicușor Dan a explicat marți, 10 noiembrie, că ideea unei guvernări formate exclusiv din PNL și USR, fără dialog cu PSD, nu avea o bază matematică și politică reală. Șeful statului a respins scenariul alegerilor anticipate.

Sursa: Adevarul

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