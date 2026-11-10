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Politică

Nicușor Dan a început să râdă când presa i-a cerut opinia despre Ilie Bolojan. Ce a răspuns în cele din urmă

l Scris de liviu cojan
Nicușor Dan a început să râdă când presa i-a cerut opinia despre Ilie Bolojan. Ce a răspuns în cele din urmă
Aosom
Nicușor Dan a fost întrebat la conferința de presă de marți seara ce crede despre fostul premier Ilie Bolojan. După primele cuvinte, șeful statului a început să râdă, apoi, serios, a afirmat că nu vrea să intre într-o dezbatere politică despre felul în care liderul PNL a condus guvernul. „I-am mulțumit public la finalul mandatului”, a subliniat președintele.

Sursa: Digi24

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