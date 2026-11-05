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Politică

Nicușor Dan a primit-o la Cotroceni pe lidera opoziției din Belarus: Mesaj pentru dictatorul Lukașenko

l Scris de lucian negrea, reporter
Nicușor Dan a primit-o la Cotroceni pe lidera opoziției din Belarus: Mesaj pentru dictatorul Lukașenko
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Nicușor Dan, întâlnire cu șefa opoziției din Belarus

Sursa: Stiri Pe Surse

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