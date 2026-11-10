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Politică

Nicușor Dan a spus când va face numiri în fruntea serviciilor secrete

s Scris de sebastian eduard
Nicușor Dan a spus când va face numiri în fruntea serviciilor secrete
Aosom
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că numirile la serviciile secrete le va face în momentul în care va exista o majoritate parlamentară care să susţină lucrul ăsta.

Sursa: Digi24

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