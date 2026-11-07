 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Nicușor Dan a transmis un mesaj de solidaritate pentru președintele Nawrocki și cetățenii polonezi, după tragicul atentat din Cracovia

r Scris de ruxandra radulescu
Nicușor Dan a transmis un mesaj de solidaritate pentru președintele Nawrocki și cetățenii polonezi, după tragicul atentat din Cracovia
Aosom
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de susținere față de cetățenii polonezi, omologul său, Karol Nawrocki, și premierul Donald Tusk, după tragicul atentat din centrul Cracoviei, soldat cu moartea a șase persoane și rănirea altor 16. „Sunt profund întristat de tragicul atac armat de la Cracovia, iar gândurile mele sunt alături de victime, de […]

Sursa: Gandul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech