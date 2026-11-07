Nicușor Dan a transmis un mesaj de solidaritate pentru președintele Nawrocki și cetățenii polonezi, după tragicul atentat din Cracovia

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de susținere față de cetățenii polonezi, omologul său, Karol Nawrocki, și premierul Donald Tusk, după tragicul atentat din centrul Cracoviei, soldat cu moartea a șase persoane și rănirea altor 16. „Sunt profund întristat de tragicul atac armat de la Cracovia, iar gândurile mele sunt alături de victime, de […]

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