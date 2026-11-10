 Sari la conținut
M
Comunicate de presă
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Nicușor Dan anunță că raportul pe alegerile anulate nu este gata, dar recunoaște că pe influența rusă nu există dovezi noi. „Pe influența rusă, în urmă cu un an, Procurorul General a prezentat niște fapte”

m Scris de madalin mihai
Nicușor Dan anunță că raportul pe alegerile anulate nu este gata, dar recunoaște că pe influența rusă nu există dovezi noi. „Pe influența rusă, în urmă cu un an, Procurorul General a prezentat niște fapte”
Aosom
Președintele României Nicușor Dan a declarat în conferința-maraton din această seară că tabloul general al alegerilor este mai amplu și raportul nu este încă gata. Președintele susține că dovezi ale influenței ruse au fost deja prezentate de Procurorul General, anul trecut. „Pe influența rusă în urmă cu un an, Procurorul General a prezentat niște fapte. Tabloul […]

Sursa: Gandul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech