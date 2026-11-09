Nicușor Dan anunță o conferință de presă marți seară. Ce teme va aborda

Președintele României a anunțat că marți seară va susține o conferință de presă la Palatul Cotroceni. Conferința va începe la ora 19:00, a precizat Nicușor Dan. „Despre provocările ultimelor luni și prioritățile pentru perioada următoare voi vorbi deschis în cadrul unei conferințe de presă, care va avea loc marți, 10 noiembrie, de la ora 19:00 …

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