Nicușor Dan anunță planul discutat cu Ursula von der Leyen pentru securitatea Mării Negre

Ședința președintelui Nicușor Dan cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a încheiat. Printre subiectele principale s-a numărat și securitatea României în raport cu atacurile din zona Mării Negre. Mai mult, dincolo de securitatea regională, pe agenda celor doi oficiali s-au aflat și sprijinul pentru Ucraina, precum și viitorul buget al Uniunii Europene. Nicușor […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗