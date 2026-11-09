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Politică

Nicușor Dan anunță planul discutat cu Ursula von der Leyen pentru securitatea Mării Negre

c Scris de cătălin tănăsucă
Nicușor Dan anunță planul discutat cu Ursula von der Leyen pentru securitatea Mării Negre
Aosom
Ședința președintelui Nicușor Dan cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a încheiat. Printre subiectele principale s-a numărat și securitatea României în raport cu atacurile din zona Mării Negre. Mai mult, dincolo de securitatea regională, pe agenda celor doi oficiali s-au aflat și sprijinul pentru Ucraina, precum și viitorul buget al Uniunii Europene. Nicușor […]

Sursa: National - Ziarul National

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