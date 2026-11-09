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Politică

Nicușor Dan ar putea publica raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Avocatul Georgiu Coman: „Se încearcă să se acopere anularea alegerilor”

i Scris de iulian budusan
Nicușor Dan ar putea publica raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Avocatul Georgiu Coman: „Se încearcă să se acopere anularea alegerilor”
Aosom
Președintele Nicușor Dan ar putea face public, în această săptămână, raportul privind motivele care au stat la baza anulării alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. Documentul, așteptat de o mare parte a opiniei publice, ar putea include și informații care au fost până acum clasificate. În acest context, avocatul Georgiu Coman a criticat, într-o intervenție la REALITATEA PLUS, decizia Curții Constituționale și a pus sub semnul întrebării existența unor dovezi care să justifice anularea scrutinului.

Sursa: Realitatea

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