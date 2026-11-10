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Politică

Nicușor Dan atacă AUR: „Îl susține pe un anume Georgescu, care a zis că Deveselu este o rușine diplomatică. Cum să aduci trupe NATO cu asemenea poziții?”

c Scris de cristina stancu
Nicușor Dan atacă AUR: „Îl susține pe un anume Georgescu, care a zis că Deveselu este o rușine diplomatică. Cum să aduci trupe NATO cu asemenea poziții?”
Aosom
Președintele Nicușor Dan a afirmat marți seară că poziționările formațiunii conduse de George Simion ridică semne de întrebare în privința orientării sale de politică externă și de securitate. Șeful statului a invocat și sprijinul exprimat de formațiune pentru Călin Georgescu.

Sursa: Adevarul

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