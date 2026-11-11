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Politică

Nicușor Dan avertizează asupra sărăciei din România: „Cei care nu erau săraci au intrat într-o zonă de sărăcie”

e Scris de emanuel focșan
Nicușor Dan avertizează asupra sărăciei din România: „Cei care nu erau săraci au intrat într-o zonă de sărăcie”
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Președintele Nicușor Dan trage un semnal de alarmă privind creșterea sărăciei și scăderea puterii de cumpărare. Șeful statului a recunoscut că măsurile guvernării Bolojan, suprapuse unor conjuncturi internaționale nefavorabile, au făcut ca numărul persoanelor sărace să crească, principalele victime fiind pensionarii, care au ajuns să aleagă între plata facturilor, hrană și medicamente.

Sursa: Realitatea

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