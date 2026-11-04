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Politică

Nicușor Dan cere o prezență militară americană mai puternică în România. Mesajul președintelui după întâlnirea cu strategul-șef al Pentagonului

o Scris de oana ababei
Nicușor Dan cere o prezență militară americană mai puternică în România. Mesajul președintelui după întâlnirea cu strategul-șef al Pentagonului
Aosom
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj după întâlnirea de miercuri, de la Palatul Cotroceni, cu Elbridge Colby, subsecretarul american al Apărării pentru Politica de Apărare.

Sursa: Adevarul

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