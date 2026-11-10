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Politică

Nicușor Dan condamnă AUR pentru relația cu Călin Georgescu și ironizează numele fostului prezidențiabil: „Îl susține pe un anume Georgescu, care a zis că Deveselu este o rușine diplomatică”

f Scris de flavius niculescu
Nicușor Dan condamnă AUR pentru relația cu Călin Georgescu și ironizează numele fostului prezidențiabil: „Îl susține pe un anume Georgescu, care a zis că Deveselu este o rușine diplomatică”
Aosom
Președintele Nicușor Dan organizează marți, 10 noiembrie, la Palatul Cotroceni, o conferință-maraton la care iau parte jurnaliști ale tuturor publicațiilor din România. Șeful statului și-a propus să răspundă, inițial, la patru întrebări – despre situația finaciara, despre motivele pentru care nu a adus AUR la guvernare, despre anticipate și despre iluzia puterii parlamentare PNL-USR – […]

Sursa: Gandul

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