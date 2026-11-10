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Politică

Nicușor Dan, conferință de presă, la Cotroceni, despre provocările ultimelor luni şi priorităţile pentru perioada următoare

c Scris de crişan andreescu
Nicușor Dan, conferință de presă, la Cotroceni, despre provocările ultimelor luni şi priorităţile pentru perioada următoare
Aosom
Preşedintele Nicuşor Dan va susţine marţi, de la ora 19.00, o conferinţă de presă la Palatul Cotroceni, despre provocările ultimelor luni şi priorităţile pentru perioada următoare.

Sursa: Dcnews

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