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Politică

Nicușor Dan, despre criza din Justiție: Am avut un dialog cu magistraţii, dar criză politică ne-a luat energia. Sunt gata să-l reluăm

b Scris de bogdan enache
Nicușor Dan, despre criza din Justiție: Am avut un dialog cu magistraţii, dar criză politică ne-a luat energia. Sunt gata să-l reluăm
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Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, marţi seară, că a avut un dialog cu magistraţii la sfârşitul anului trecut şi începutul acestui an, dar a menţionat că apoi am intrat într-o criză politică „care ne-a luat toată energia de la a face orice altceva”. El a mai adăugat că acum este gata să reia dialogul cu magistraţii.

Sursa: Digi24

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