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Politică

Nicușor Dan, despre economia României: „Suntem exact la limita dintre «îți recomandăm» și «nu îți recomandăm»”. Președintele a explicat de ce contează atât de mult ratingul de țară

c Scris de cristina stancu
Nicușor Dan, despre economia României: „Suntem exact la limita dintre «îți recomandăm» și «nu îți recomandăm»”. Președintele a explicat de ce contează atât de mult ratingul de țară
Aosom
Președintele Nicușor Dan a declarat marți, în conferința de presă susținută la Palatul Cotroceni, că situația financiară a României impune responsabilitate și respectarea strictă a țintelor de reducere a deficitului.

Sursa: Adevarul

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