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Politică

Nicușor Dan, despre excluderea AUR de la guvernare: ”Ar fi însemnat retrogradarea ratingului de țară într-o săptămână”

g Scris de gabriela bucătaru
Nicușor Dan, despre excluderea AUR de la guvernare: ”Ar fi însemnat retrogradarea ratingului de țară într-o săptămână”
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Președintele României, Nicușor Dan, a explicat marți seară de ce AUR a fost exclus de la guvernare și a avertizat că intrarea partidului la putere ar putea afecta grav economia, credibilitatea financiară și securitatea României. Șeful statului a invocat lipsa unui program economic sustenabil, discursul izolaționist, precum și riscul deteriorării relațiilor cu partenerii occidentali.

Sursa: Realitatea

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