Nicușor Dan, despre magistrații sancționați de Inspecția Judiciară după ce au vorbit despre „Justiția capturată”: „Să vină cu extras din acea decizie și cu justificarea că ei au dreptate”

„Care e dosarul cercetării și penalizării lor? Dați-mi situația lor, cu nume și prenume, când au fost penalizați de Inspecția Judiciară sau de CSM, astfel încât eu sau dvs, sau oricine e interesat de starea justiției să ceară hotărârile judecătorești, deciziile de sancționare”. Este răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat de un jurnalist de ce nu …

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