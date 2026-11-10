Nicuşor Dan, despre raportul privind anularea alegerilor: Tabloul general este mult mai amplu

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, despre raportul privind anularea alegerilor prezidenţiale, că tabloul general este mult mai amplu, el arătând că în România şi în Europa există în mod evident un război hibrid dus de Rusia şi când o să avem raportul, îşi doreşte ca acest tabloul să fie prezentat public.

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