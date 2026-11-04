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Politică

Nicușor Dan, discuții decisive cu numărul doi din Pentagon. România vrea să păstreze trupele americane

i Scris de iulian budusan
Nicușor Dan, discuții decisive cu numărul doi din Pentagon. România vrea să păstreze trupele americane
Aosom
Președintele Nicușor Dan are o întrevedere importantă, la Palatul Cotroceni, cu unul dintre cei mai influenți oficiali ai Pentagonului, Elbridge Colby, subsecretar pentru Politica de Apărare al Statelor Unite ale Americii.

Sursa: Realitatea

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