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Politică

Nicușor Dan, după atacul armat din Cracovia: „România este solidară cu Polonia și poporul său”

d Scris de dana bărăgan
Nicușor Dan, după atacul armat din Cracovia: „România este solidară cu Polonia și poporul său”
Aosom
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis, sâmbătă seara, pe 7 noiembrie, un mesaj de solidaritate cu Polonia și poporul polonez, în urma atacului armat produs în centrul orașului Cracovia, soldat cu șase morți și 15 răniți, conform informațiilor transmise de autoritățile poloneze.

Sursa: Realitatea

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