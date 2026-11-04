Nicuşor Dan, după discuţiile cu Subsecretarul pentru apărare al SUA: ”O prezenţă economică şi militară americană mai puternică în România va contribui la consolidarea legăturii transatlantice”

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri, după discuţiile de la Palatul Cotroceni cu Subsecretarul pentru Politica de Apărare al SUA, Elbridge Colby, că ţara noastră rămâne pe deplin angajată în Parteneriatul Strategic cu SUA, în calitate de Aliat indispensabil şi de încredere.

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