 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Nicuşor Dan, după discuţiile cu Subsecretarul pentru apărare al SUA: ”O prezenţă economică şi militară americană mai puternică în România va contribui la consolidarea legăturii transatlantice”

a Scris de andreea orosz
Nicuşor Dan, după discuţiile cu Subsecretarul pentru apărare al SUA: ”O prezenţă economică şi militară americană mai puternică în România va contribui la consolidarea legăturii transatlantice”
Aosom
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri, după discuţiile de la Palatul Cotroceni cu Subsecretarul pentru Politica de Apărare al SUA, Elbridge Colby, că ţara noastră rămâne pe deplin angajată în Parteneriatul Strategic cu SUA, în calitate de Aliat indispensabil şi de încredere.

Sursa: Rfi

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech