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Politică

Nicușor Dan, după întâlnirea cu oficialul american Elbridge Colby: „România rămâne pe deplin angajată în Parteneriatul Strategic cu SUA”

m Scris de magda dragu
Nicușor Dan, după întâlnirea cu oficialul american Elbridge Colby: „România rămâne pe deplin angajată în Parteneriatul Strategic cu SUA”
Aosom
Președintele Nicușor Dan a discutat miercuri, la Palatul Cotroceni, cu subsecretarul american pentru Politica de Apărare, Elbridge Colby, despre securitatea regiunii Mării Negre și amenințările la adresa României. Șeful statului a reafirmat angajamentul țării noastre față de Parteneriatul Strategic cu Statele Unite și a subliniat importanța unei prezențe economice și militare americane mai puternice în […]

Sursa: Gazeta De Sud

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