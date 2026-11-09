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Politică

Nicușor Dan, după întâlnirea cu Ursula von der Leyen: Rusia încearcă să implice Europa în războiul din Ucraina

a Scris de adrian popovici
Nicușor Dan, după întâlnirea cu Ursula von der Leyen: Rusia încearcă să implice Europa în războiul din Ucraina
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Nicușor Dan a declarat după discuția despre situația din Marea Neagră cu Ursula von der Leyen că atacurile din ultima perioadă fac parte din războiul hibrid al Rusiei și eforturile ei de a implica și alte țări în războiul din Ucraina.

Sursa: Stirile Pro.tv

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