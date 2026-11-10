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Politică

Nicușor Dan: „Eu sunt aceeași persoană pe care oamenii au votat-o. Am luat cele mai bune decizii, din perspectiva mea”

a Scris de ana teșcan
Nicușor Dan: „Eu sunt aceeași persoană pe care oamenii au votat-o. Am luat cele mai bune decizii, din perspectiva mea”
Aosom
Întrebat marți seară, în cadrul unei conferințe de presă, dacă este conștient că mulți dintre alegători l-au votat considerându-l „răul cel mai mic” și dacă acest lucru îl face să se simtă mai puțin obligat să respecte angajamentele asumate, Nicușor Dan a respins această interpretare. „Eu sunt aceeași persoană pe care oamenii au votat-o. În …

Sursa: Hotnews

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