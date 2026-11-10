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Politică

Nicuşor Dan: Există mai multe informaţii interesante despre parcursul lui Călin Georgescu care, poate, vor fi prezentate în raportul despre anularea alegerilor

d Scris de daniela moise
Nicuşor Dan: Există mai multe informaţii interesante despre parcursul lui Călin Georgescu care, poate, vor fi prezentate în raportul despre anularea alegerilor
Aosom
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, marţi seară, că există mai multe informaţii ”interesante” despre parcursul lui Călin Georgescu, candidat independent la alegerile prezidenţiale din 2024, iar acestea nu sunt în acest moment în spaţiul public. El a adăugat că toate aceste informaţii vor fi prezentate în raportul legat de anularea alegerilor. Preşedintele Nicuşor Dan a […]

Sursa: Gazeta De Sud

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