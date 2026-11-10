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Politică

Nicușor Dan explică ce consecințe ar fi avut guvernarea AUR. „Nu au un plan de țară care să fie sustenabil”

s Scris de sabrina saghin
Nicușor Dan explică ce consecințe ar fi avut guvernarea AUR. „Nu au un plan de țară care să fie sustenabil”
Aosom
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că a considerat util să aibă un dialog la finalul crizei politice, el arătând că a fost o perioadă dificilă pentru români, în care noi toţi am pierdut un timp preţios.

Sursa: Stirile Pro.tv

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