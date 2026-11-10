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Politică

Nicușor Dan explică de ce nu a publicat raportul privind anularea alegerilor: „Sunt investigații în curs pe urma banilor”

c Scris de cristina stancu
Nicușor Dan explică de ce nu a publicat raportul privind anularea alegerilor: „Sunt investigații în curs pe urma banilor”
Aosom
Președintele Nicușor Dan a declarat marți seară că raportul privind anularea alegerilor va fi făcut public atunci când va putea fi prezentată imaginea completă a factorilor care au stat la baza deciziei, inclusiv investigațiile aflate în desfășurare și contextul mai larg al amenințărilor hibride.

Sursa: Adevarul

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