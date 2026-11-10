Nicușor Dan i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele să mai participe în viitor la conferințele de presă de la Cotroceni

Preşedintele Nicuşor Dan l-a anunţat pe jurnalistul Ovidiu Vanghele că nu mai are voie la Palatul Cotroceni, el arătând că, faţă de injuriile pe care acesta i le-a adus, a dispus să nu mai vină la conferinţe de presă, în acest mandat, dar colegii săi, miloşi, au sărit peste ordinul său.

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