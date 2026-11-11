 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Nicușor Dan i-a interzis unui jurnalist accesul la conferințele de presă de la Cotroceni

m Scris de magda dragu
Nicușor Dan i-a interzis unui jurnalist accesul la conferințele de presă de la Cotroceni
Aosom
Președintele Nicușor Dan i-a transmis jurnalistului Ovidiu Vanghele, de la Centrul de Investigații Media, că a dispus ca acesta să nu mai fie primit la conferințele de presă organizate la Palatul Cotroceni pe durata mandatului său. Șeful statului a motivat decizia prin injuriile pe care jurnalistul i le-ar fi adresat pe rețelele de socializare. Momentul […]

Sursa: Gazeta De Sud

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech