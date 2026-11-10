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Politică

Nicușor Dan i-a interzis unui jurnalist să mai participe la conferințele de la Cotroceni. Cine este Ovidiu Vanghele

d Scris de diana pavel
Nicușor Dan i-a interzis unui jurnalist să mai participe la conferințele de la Cotroceni. Cine este Ovidiu Vanghele
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Finalul unei conferințe-maraton găzduite marți la Palatul Cotroceni a consemnat un moment tensionat, fără precedent în istoria recentă a relației dintre Administrația Prezidențială și mass-media.

Sursa: Click

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